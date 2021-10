Salierbrücke Speyer: Ab sofort wird die Fahrbahn abgefräst

Speyer/Hockenheim. Gerade sind einige Monteure dabei, die letzten Leitplanken anzubringen. „Die halten notfalls einen Panzer aus“, scherzt einer von ihnen mit uns. Wir sind einfach mal vom Luxhof aus über die Salierbrücke gelaufen, um zu sehen, wie weit denn die Sanierungsarbeiten gediehen sind und ob es vielleicht doch noch was wird, der Speyerer Geschäftswelt ihren Zugang zum Weihnachtsgeschäft für die badische Kundschaft zu eröffnen. Immer wieder geistern Termine Ende November für die Verkehrsfreigabe, die mit einem großen Fest gefeiert werden soll, herum. Aber das Regierungspräsidium macht weiterhin ein großes Geheimnis daraus: „Den von Ihnen genannten Termin vom 22. November können wir nicht bestätigen. Sobald ein konkreter Termin feststeht, werden wir diesen bekannt geben“, antwortete Pressesprecherin Irene Feilhauer auf unsere Anfrage hin.

Wer am Montag auf der Salierbrücke unterwegs war, hatte den Eindruck, als könne schon tags drauf der Verkehr wieder rollen. Beide Fahrbahnen sind geteert, die Fuß- und Radwege fertiggestellt, die Leitplanken montiert. Nur die Markierungen fehlen. Aber es ist leicht zu erkennen, dass sich die südliche von der nördlichen Fahrbahn schon im Aussehen und in der Beschaffenheit deutlich unterscheidet. Bekanntlich war für die zuerst fertiggestellte südliche Fahrbahn fehlerhafter Bitumen geliefert worden, der nun seit Dienstag wieder abgefräst werden muss.

Die letzte Fehlerbeseitigung?

„Die Arbeiten zum Austausch des Asphaltes auf der südlichen Brückenhälfte starten mit Fräsarbeiten. Für Ende dieser Woche ist der Einbau des Asphaltes vorgesehen. In der kommenden Woche wird es noch Restarbeiten am Asphalt geben. Parallel dazu werden in den kommenden Wochen die Brückenvorfelder erneuert und Restarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten liegen aktuell im avisierten Zeitplan“, sagt Irene Feilhauer unserer Zeitung. Mal sehen, vielleicht gibt es ja nach der Beseitigung dieses hoffentlich letzten Fehlers in der kommenden Woche dann doch einen Termin für die Wiedereröffnung. Solange bleibt die Salierbrücke noch dem Pendelbus und den Radfahrern und Fußgängern vorbehalten. Und natürlich den Bauarbeitern und ihren Vorgesetzten, die diesmal alles richtig machen wollen.

