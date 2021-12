Den Panzer aufbrechen

Heute wird es umfassend, denn unser nächstes Treffen in dieser Kolumne gibt es erst am dritten Tag des nächsten Jahres. Also sprechen wir diesmal gleich über mehrere Rauhnächte. Doch zunächst: Wie geht es Ihnen heute? Fühlen Sie sich gekräftigt, um ins neue Jahr zu starten? Wenn nicht, sollten Sie sich noch einmal eine Auszeit von der Hektik des Alltags gönnen, um sich seelisch zu stärken. Machen Sie einen Spaziergang und nehmen Sie dabei Ihre Umwelt ganz bewusst wahr. Schauen Sie sich alles ganz genau an – als würden Sie es zum ersten Mal sehen.

Wir möchten in diesen Tagen zur Ruhe kommen, aber auch wachsen. Deshalb sind Sie in dieser siebten Rauhnacht auch dazu eingeladen, wieder mit Ihrer ganzen Aufmerksamkeit auf sich selbst zu schauen. Füttern Sie Ihre Seele mit all der liebevollen Fürsorge, die Sie aufbringen können – öffnen Sie Ihren Panzer, der Sie so oft von allem abschirmt.

Jeder trägt Sehnsüchte, Träume, Wünsche, Projekte und Ideen in sich, die sich nichts mehr wünschen, als eines Tages Erfüllung zu finden. Wie oft lassen wir diesen Esprit aber im Nachhinein verkümmern. Wir stellen es zurück, verschieben es auf später, vertrösten uns selbst. Nehmen wir uns heute vor, dass es 2022 anders wird. Oder, wie Seneca sagt: „Nicht weil es so schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es so schwer.“

Heute können Sie mit Zimt und Melisse sowie natürlich mit Weihrauch räuchern.

Das neue Jahr bringt unsere achte Rauhnacht. Überlegen Sie ehrlich, ob Sie stets achtsam durch das Leben gehen. Ehren Sie die Ihnen innewohnenden Kräfte, die Sie immer in sich tragen. Die meisten Menschen haben verlernt, diese Kraft zu erkennen und zu nutzen. Finden wir in dieser achten Rauhnacht die Bedeutung dieser inneren Kräfte. Wecken wir diese Power der Inspiration durch irrationale Handlungen.

Machen Sie, was immer Sie wollen – nur unternehmen Sie etwas, das Sie aus Ihrer alltäglichen Komfortzone reißt. Erleben Sie etwas für Sie Außergewöhnliches und die Muse der Inspiration wird Sie finden. Sie wird Ihnen in den Alltag folgen und neue Kräfte freisetzen.

Das Vertrauen in Ihre innere Stärke kann wahre Wunder bewirken. Schöpfen Sie Kraft aus dieser unendlichen Energie. Es mag sein, dass die Vorschläge für diese achte Rauhnacht ein wenig ungewöhnlich für Sie sind – lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Wecken Sie das Chaos in Ihnen. Lassen Sie Ihr Leben nicht immer nur geordnet ablaufen, brechen Sie doch einfach auch einmal aus bekannten Mustern aus und machen etwas vollkommen anderes.

Geräuchert wird Samstagnacht unter anderem mit Orangenschalen, Melisse und Rose.

In der neunten Rauhnacht geht es um die Verbindung zu den Ahnen. Entzünden Sie für sie ein Licht und entdecken Sie den Sinn hinter dem Gedanken der Familie, spüren Sie diese Nähe, die sie eint. Trennen Sie unüberwindbare Gräben von Teilen Ihrer Familie, so verweilen Sie nicht in Groll, Hass und Ablehnung.

Suchen Sie also einen Weg der Vergebung und des Friedens. Das sollten Sie nicht für andere machen, sondern um Ihrer selbst willen. Es nützt Ihnen nichts, an einem Grab zu stehen und dessen zerfurchte Kluften und Tiefen zu bedauern. Vergeben Sie, um selbst wieder frei zu sein.

Als Räucherwerk können Sie heute Lorbeerblätter und Wacholder dem Weihrauch beimischen.