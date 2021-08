Eine kunstvolle Vielfalt, die staunen lässt

Schwetzingen Honig "Landesgold" aus Schwetzinger Schloss wieder erhältlich

Der beliebte Honig aus der Edition „Landesgold“ hat in den vergangenen Jahren viele Käufer gefunden: Ab sofort gibt es im Schloss Schwetzingen wieder die neue Ernte der Saison. Das Besondere: Der Blütenhonig stammt aus eigener Produktion – von Bienenstöcken im Schlossgarten. Verkauft werden 250- und 500-Gramm-Gläser im Shop (4,90 oder 7,90 Euro) an der Schlosskasse. In den vergangen Jahren ist es gelungen, im Schlossgarten Schwetzingen artenreiche Blumenwiesen zu ziehen, die Nahrung für Honigbienen und viele andere Insektenarten bieten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die historischen Gartenanlagen sind zu Inseln der Biodiversität geworden: Und sie werden inzwischen auch unter diesem Blickwinkel besonders geschützt und weiterentwickelt – natürlich immer unter Beibehaltung der denkmalgerechten Gestaltung. Aktuell stehen elf Bienenvölker der Imkerin Alexandra Großhans im berühmten Schlossgarten. Nachhaltiges Projekt Ob als Heilmittel, Opfergabe, edle Gaumenfreude oder Zutat – die Geschichte des Honigs reicht von der Antike bis heute. Nicht ohne Grund gilt Honig seit jeher als eine wertvolle Kostbarkeit, für dessen Genuss die Bienen bis zu 40 Ausflüge am Tag machen müssen. Als wichtiges Glied im Ökosystem gehen die fleißigen Insekten so eine lebenserhaltende Symbiose mit Mensch und Umwelt ein. Entwickelt wurde das Projekt „Landesgold“ von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg im vergangenen Jahr: Seither leben in vielen Schlössern, Gärten und Klöstern des Landes eigene Bienenvölker. Die Zusammenarbeit mit lokalen Imkern passt zur Konzeption von Nachhaltigkeit und Naturschutz, die die Grundlage der Arbeit in den Monumenten des Landes bildet. Das Projekt „Landesgold“ wird fortgesetzt: An jedem teilnehmenden Ort wird der eigene Honig verkauft – und jeder Honig trägt den Namen des Monuments. Info: Die Schlosskasse ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet.

