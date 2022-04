Schwarzäugige Susanne gegen neugierige Blicke auf dem Balkon

Die Sonne lockt nach draußen in den Garten und auf den Balkon. Wärmere Tage verleiten schon jetzt zum Relaxen und Sonnetanken. Dabei möchte man nicht immer im Blickfeld anderer sein. Für mehr Privatsphäre auf Balkonien können Pflanzen sorgen, die klettern beziehungsweise hoch wachsen, Gräser und auch Bambussorten.

Als Insektenfreund bevorzuge ich eher Varianten, die Bienen und Schmetterlinge mögen. Ein Favorit ist dabei die Schwarzäugige Susanne (Bild). Auf ihre gelben Blüten fliegen Bienen geradezu. Mit dünnen Schnüren, Drähten oder Stangen kann man diese Pflanze in kurzer Zeit zum Klettern animieren und so schnell eine „grüne Wand“ errichten. Die Schwarzäugige Susanne mag’s gern sonnig, kommt aber auch mit Halbschatten aus. Ihr Standort sollte etwas windgeschützt sein. Das Gute: Die Pflanze bildete keine Haftwurzeln, somit muss man sich keine Sorgen vor Schäden etwa an der Hauswand machen wie das bei wildem Wein oder Efeu der Fall wäre. Mit der Schwarzäugigen Susanne ist sich ein Sichtschutz bis in drei Meter Höhe möglich, denn so hoch wächst sie maximal. Nachteil: Die Kletterpflanze ist nur einjährig.

In Kästen gepflanzt kann auch die Rainfarn-Phacelie – auch Bienenweide genannt – Blicke fernhalten – sie kann bis zu 70 Zentimeter hoch werden. Die Sorte fungiert normalerweise aus dekorative Gründüngungspflanze mit lavendelfarbenen Blütenbüscheln, ist aber sehr robust und braucht nicht allzu viel Pflege. In Kästen gepflanzt mag sie es sonnig. Sollte es wenig Regnen, dann muss sie vermehrt gegossen werden. Im Pflanzgefäß empfiehlt sich von Mai bis zum Ende der Blütezeit alle drei bis vier Wochen ein Flüssigdünger.

Auch ein schöner und insektenfreundlicher Sichtschutz ist Blauregen (Wisteria sinensis): Von Mai bis in den Juni blüht die Kletterpflanze violettblau. Für sie ist eine stabile Rankhilfe wichtig. Allerdings ist Blauregen auch giftig und daher nicht für Familien mit Kindern empfehlenswert.

Gängige Sichtschutzmöglichkeiten sind natürlich auch Elefantengras (Miscanthus x giganteus) oder auch verschiedene Bambusarten wie der winterharte Schirmbambus (Fargesia murielae). Hier muss man allerdings gut Platz haben: Denn für einen Bambus muss der Kübel mindestens dreimal soviel Inhalt besitzen wie die Pflanze. Zwar erfüllen Gras und Bambus den Anspruch, fremde Blicke vom Balkon fernzuhalten, für Insekten sind sie aber wertlos.