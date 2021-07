Vanessa Schäfer spricht im Podcast über ihren Weg zu veganer Ernährung

Bewusster leben, nachhaltiger – was heißt das eigentlich? Ist das nur ein Trend oder kann es für jeden zu einer Lebenseinstellung werden wie bei Vanessa Schäfer? Die Hockenheimerin betreibt seit fünf Jahren als „Die Schürzenträgerin“ einen sehr erfolgreichen Food-Blog. Man könnte auch sagen: Die leidenschaftliche Köchin und ausgebildete Redakteurin lebt damit einen Traum.

Mittlerweile hat sie eine virtuelle Genusswelt rund um Gerichte erschaffen, die zeitgemäße Alternativen mit Blick auf Klimawandel und Tierwohl bieten – und noch dazu prima schmecken. Als vegane Ernährungsberaterin hilft die 35-Jährige Interessierten auf den Weg zu dieser Lebensweise – ganz ohne Druck, dafür mit einer Menge Inspiration und Glücksmomenten. Damit ist sie eine perfekte Gesprächspartnerin für eine neue Folge unseres Podcasts „Leben.Lieben.Lachen.“

Langjährige Leser dieser Zeitung kennen Vanessa Schäfer noch als Redaktionsmitglied unseres Verlags, andere haben sie vielleicht gerade auf dem Cover der Zeitschrift „Vegan für mich“ gesehen und Hockenheimer befreiten mit ihr sogar die Natur der Rennstadt von Müll. Ernährung, Umweltschutz und ein stärkeres Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden, den eigenen Körper – dies bildet im Leben von Vanessa Schäfer einen nachahmenswerten Einklang und ist gar nicht so schwer umzusetzen. Wäre da nicht dieser innere Schweinehund, der sich Gewohnheit nennt. Und der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier, anerzogen von Kleinauf.

Sympathisch und kreativ: Vanessa Schäfer fühlt sich in ihrer Küche wohl. © Jörn Wittmann

Kein Verzicht – mehr ein Gewinn

Aber wie hat Vanessa Schäfer ihren Weg, den Weg zur veganen Ernährung gefunden? „Bis 2015 habe ich extrem gern Fleisch gegessen und dachte, ich könnte nie darauf verzichten“, gesteht sie im Podcast. Dann kam Tag X, an dem sich der Schalter in ihrem Kopf umlegte. „Ich hatte keine Sekunde das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen. Es war ja auch niemand da, der mir etwas verboten hätte. Es war meine Entscheidung“, erzählt die junge willensstarke Frau. Ihr habe nichts gefehlt – im Gegenteil: Seit sie sich pflanzlich ernähre, habe sie eine völlig neue Art zu kochen für sich entdeckt: „Meine Küche ist vielseitiger, gewürzreicher und ausgewogener wie sie jemals war als Mischköstler. Ich habe mittlerweile auch Zutaten in meinem Küchenschrank, da wusste ich vor fünf, sechs Jahren nicht einmal, dass es sie gibt.“

Sie räumt dabei gleichzeitig mit einem Vorurteil auf: „Pflanzliche Ernährung ist nicht per se fad und langweilig. Sie ist sehr bunt, abwechslungs- und aromenreich. Es macht sehr viel Spaß, damit herumzuprobieren.“ Und das tut sie am liebsten am heimischen Herd: Vanessa Schäfer kreiert eigene Rezepte, findet aber auch Wege, konventionelle Gerichte in schmackhafte vegane Alternativen umzuwandeln. Individuell auf ihre Klienten abgestimmte Tipps gehören zu ihren Aufgaben als vegane Ernährungsberaterin. Wobei sie hierbei betont, dass es ohne den eigenen Willen nicht funktioniert.

Nicht nur davon berichtet sie in unserem Podcast. Wir fragten die Hockenheimerin zudem, was sich in unserer Gesellschaft zum Wohle aller ändern sollte. Wenn Vanessa Schäfer drei Wünsche diesbezüglich frei hätte, dann stünde ein Mehr an Selbstreflexion jedes Einzelnen oben an. „Das eigene Denken und Handeln hinterfragen – denn genau das hat Auswirkungen auf das Umfeld.“ Denn wenn der Mensch alle Möglichkeiten hat, dann konsumiert er maßlos – egal ob das bei Flugreisen, beim Shopping oder eben bei der Ernährung ist. Sie fordert zudem auf, aus der eigenen Komfortzone heraustreten, „nur dann kann man sich weiterentwickeln. Außerdem stützt dies das Selbstbewusstsein und sorgt für Glücksgefühle“.

Und zu guter Letzt . . . aber das hören Sie sich am besten im Podcast „Leben.Lieben.Lachen.“ an, den es unter anderem hier zum Download gibt.

Rezepte und vieles mehr von „Die Schürzenträgerin“ Vanessa Schäfer gibt es unter www.schuerzentraegerin.de.

Infos rund um ihre vegane Ernährungsberatung gibt es unter veganesse.net.

Zum Podcast "Leben.Lieben.Lachen." Die schönsten Geschichten schreibt das Leben mit seinen Begegnungen. In unserem Podcast „Leben.Lieben.Lachen.“ greifen wir solche Begegnungen auf. Kommen Sie mit auf Reisen und treffen Sie spannende Menschen. Katja Bauroth begleitet Sie dabei.

Den Podcast gibt es zum Herunterladen unter www.schwetzinger-zeitung.de. Die Folgen gibt es unter anderem auf Spotify, Deezer, Podigee, Amazon Music und demnächst auf Apple Podcast.

Im neuen Teil erzählt Food-Bloggerin „Die Schürzenträgerin“ Vanessa Schäfer über die vegane Lebensweise, der nichts mit Verzicht zu tun haben muss, dafür jedoch in vielerlei Hinsicht zukunftsträchtig ist.