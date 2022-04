Wie wär's mit einem Peter Pan für den Balkon?

Es gibt kaum Menschen, die Lavendel nicht mögen, blüht er doch nicht nur wunderbar und lockt Insekten an, sondern lässt sich auch vielseitig verwenden. Seine weißen, violetten und blauen Blüten werden unter anderem für Raumduft verwendet, zum Räuchern (wirkt beruhigend) und getrocknet in Baumwollsäckchen helfen sie in Schränken auch gegen Kleidermotten.

Lavendel mag es sehr sonnig und windarm. Zur Bepflanzung von Balkonkästen eignen sich vor allem niedrige und kompakt wachsende Lavendel, etwa die Sorte „Hidcote Blue“. Die recht dunklen violett-blauen Blüten wachsen etwa 25 bis 40 Zentimeter hoch. Und: Es ist eine ideale Sorte zum Trocknen. Für die Disney-Fans unter uns wäre „Peter Pan“ etwas: Als Zwerglavendel ist er noch kleiner und kann schön in Terracotta-Töpfe gesetzt werden.

Buschig und zwischen 30 bis 50 Zentimeter hoch wird „Blue Cushion“, ein Lavendelstrauch, dessen leuchtend blau-violette Blütenkissen zu meinen Favoriten gehören. Die Zwergform „Nana Alba“ ist mit etwa 30 Zentimetern der kleinste, weiß blühende Lavendel.

Für Lavendel sollten große Töpfe gewählt werden und mineralisches Substrat, das nährstoffarm und gut durchlässig ist. Empfehlenswert ist ein Drittel Kompost oder Humus unterzumischen. Staunässe verträgt er gar nicht, eine Drainageschicht in den Gefäßen ist unerlässlich. Frisch gepflanzte Sträucher müssen gut angegossen werden und die ersten Tage leicht feucht bleiben. Danach gilt: sparsam wässern.

Lavendel braucht einen regelmäßigen Schnitt. Dabei gilt die Ein-Drittel–zwei-Drittel-Methode – heißt: Die Triebe nach der Blüte um ein Drittel und im Frühjahr um zwei Drittel kürzen.

Wer in eine ganz besondere Lavendelvielfalt eintauchen möchte, sollte einmal den Kräutergarten Klostermühle in Edenkoben, Klosterstraße 171, besuchen. Klaus Schlosser hat dort mehr als 45 Lavendelsorten gepflanzt und bietet Führungen an. Im Hofladen gibt es unter anderem auch tolle Lavendelprodukte. Dieser sollte ab sofort wieder Mittwoch bis Freitag, 11 bis 18 Uhr sowie Samstag, 11 bis 16.30 Uhr geöffnet haben, besser vorher anrufen, Telefon 06323/9 89 77 98 oder E-Mail an info@kraeutergarten-klostermuehle.de schreiben.