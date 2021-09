Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kompass für seelische Gesundheit (mit Podcast) Literarische Therapie für mehr Lebensfreude

Ein Lottogewinn macht nicht glücklich. Das sagt Dr. Harald Krauß und beruft sich dabei auf die Wissenschaft. Doch was streichelt unsere Seele, wie gelangt man zu mehr Lebensfreude? Das verrät er in seinem neuen Buch, welches Gesprächsthema in unserem Podcast Leben.Lieben.Lachen. ist.