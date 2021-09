13 Fragen an die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen/Bruchsal

Schwetzingen. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am kommenden Sonntag, 26. September, fällt die Entscheidung, wer die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten vier Jahren regiert - und wer die Region in Berlin vertritt.

Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen/Bruchsal dieselben 13 Fragen geschickt. Hier die Antworten.

Die Antworten der Kandidaten

CDU-Kandidat Olav Gutting

SPD-Kandidatin Neza Yildirim

Grünen-Kandidatin Nicole Heger

FDP-Kandidat Christopher Gohl

AfD-Kandidatin Ruth Rickersfeld

Die Partei-Kandidat Gerd Wolf

Die Basis-Kandidat Frank Theis

Parteiloser Kandidat Jonas Fritsch